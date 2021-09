FORMAZIONI UFFICIALI - Sorpresa Zielinski! Spalletti con 4 cambi, Leicester senza Vardy!

A sorpresa c'è Zielinski dal primo minuto. Spalletti opera 4 cambi rispetto alla Juve: oltre al polacco che evidentemente è cresciuto di condizione negli ultimi giorni, spazio a Lozano a destra (con la conferma di Insigne a sinistra), Rrahmani al centro della difesa con Koulibaly ed a Malcuit a destra portando così Di Lorenzo a sinistra. A centrocampo nessuna sorpresa con Fabian ed Anguissa in pratica obbligati

Tante sorprese nel Leicester che fa turnovrer, inserendo Evans in difesa per Soyuncu, a centrocampo Soumaré per Tielemans ed in attacco con tre avvicendamenti: con Barnes infatti non ci sono Maddison e Albrighton ma Iheanacho e Ayoze Perez ed in attacco la punta è Daka e non Vardy che subentrerà nella ripresa.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Evans, Bertrand; Ndidi, Soumaré; Ayoze Pérez, Barnes, Iheanacho; Daka. All. Rodgers.

Panchina: Ward, Söyüncü, Amartey, Thomas, Ricardo, Choudhury, Dewsbury-Hall, Tielemans, Albrighton, Maddison, Lookman, Vardy.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Panchina: Boffelli, Idasiak, Juan Jesus, Manolas, Zanoli, Elmas, Ounas, Politano, Petagna.