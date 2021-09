FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti cambia 3 uomini: out Manolas e Zielinski. Torna Mario Rui, c’è Elmas

Diramate da qualche minuto le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli, monday night della quarta giornata di Serie A. Dopo il pareggio ottenuto in Inghilterra, Luciano Spalletti cambia quattro uomini. In porta confermato Ospina. In difesa torna Mario Rui dal 1’ con Koulibaly, Rrahmani e Di Lorenzo che completano la linea difensiva. Centrocampo formato dalla coppia Anguissa-Fabian Ruiz. Sulla trequarti la novità è rappresentata da Elmas, schierato titolare al posto di Zielinski. A completare l’attacco Politano che sostituisce Lozano, Insigne e Osimhen.

In casa Udinese Gotti recupera Stryger Larsen, titolare nel centrocampo a cinque con Arslan, Walace, Pereyra e Molina a destra. In difesa terzetto composto da Becao, Nuytinck e Samir. In attacco invece il duo formato da Deulofeu in supporto a Pussetto.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu. All. Gotti.

A disposizione: Padelli, Piana, Perez, Zeegelar, Makengo, Jajalo, Beto, Samardzic, Forestieri, Ianesi, De Maio, Soppy.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

A disposizione: Meret, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Zanoli, Zielinski, Lozano, Ounas, Petagna.