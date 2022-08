FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti conferma gli 11 di Verona: i tre nuovi acquisti in panchina

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Verona, esordio stagione degli azzurri al Maradona e match valido per la seconda giornata di Serie A.

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Verona, esordio stagione degli azzurri al Maradona e match valido per la seconda giornata di Serie A. Spalletti ripresenta gli stessi undici che hanno battuto il Verona alla prima di campionato. Tra i pali confermato Meret, difesa con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni e Rrahmani e Kim centrali. In mediana Lobotka in cabina di regia, con Anguissa e Zielinski ai lati. In attacco Lozano vince il ballottaggio su Politano, a sinistra Kvaratskhelia con al centro Osimhen. In panchina i tre nuovi acquisti: Ndombele, Simeone e Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MONZA (3-5-2) : Di Gregorio; Marlon, A.Ranocchia, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D'Alessandro; Petagna, Caprari. All. Stroppa