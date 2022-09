FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti limita il turnover: riposano Kim, Lobotka e Zielinski. Raspadori dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Spezia, anticipo della 6ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Spezia, anticipo della 6ª giornata di Serie A. Spalletti deve rinunciare agli infortunati Demme ed Osimhen e in vista della sfida di Champions League contro Rangers opera alcuni cambi. In porta confermato Meret, in difesa Mario Rui si riprende la fascia sinistra, a destra ci sarà Di Lorenzo, mentre al centro Kim riposa e lascia il posto a Juan Jesus per far coppia con Rrahmani. A centrocampo un turno di riposo tocca a Lobotka, al suo posto Ndombele che compone la mediana con Anguissa ed Elmas, preferito a Zielinski. In attacco Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra ed al centro Raspadori vince il ballottaggio con il Simeone.

NAPOLI (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Ndombele, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SPEZIA (4-4-2) : Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All.Gotti.