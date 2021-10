FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti opera 7 cambi: gioca Mertens! Esordio dal 1' anche per Demme e Jesus

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Legia Varsavia, match delle 21 valido per la terza giornata del Gruppo C di Europa League. Spalletti ruota in maniera massiccia, rilanciando innanzitutto Meret tra i pali. Im difesa torna Manolas dal primo minuto e fa coppia con Koulibaly, con Di Lorenzo a destra ed a sinistra - con Mario Rui squalificato e Malcuit infortunato - l'esordio da titolare di Juan Jesus. In mediana dal 1' c’è Demme, in coppia con Anguissa e non con Fabian. In attacco ritornano Lozano ed Elmas dall'inizio con Insigne alle spalle Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti

LEGIA (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josue, Martins, Luquinhas, Mladenović; Lopes; Muci All. Michniewicz