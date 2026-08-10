Badiashile-Napoli, ci siamo quasi! Romano: "Vicini al traguardo col Chelsea"

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Ultime calciomercato Napoli, Badiashile del Chelsea è sempre più vicino alla squadra allenata da Allegri. Manna al lavoro

Benoît Badiashile è il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare la difesa. A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui ci sono stati nuovi contatti anche oggi tra il club azzurro e il Chelsea. La trattativa prosegue e il traguardo appare ora più vicino, anche se per la chiusura definitiva bisognerà attendere gli ultimi sviluppi.

Badiashile sempre più vicino al Napoli

Il Napoli ha già raggiunto un accordo con il giocatore per quanto riguarda i termini personali e sta lavorando per trovare l’intesa definitiva con il Chelsea. I contatti tra i due club sono continui e lasciano filtrare fiducia sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca. L’operazione è dunque in fase avanzata: gli azzurri si avvicinano al traguardo, ma prima di considerare Badiashile un nuovo giocatore del Napoli servirà ancora l’accordo totale con il club londinese.