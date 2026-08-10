Zeballos non attende più! Dall’Argentina: differenza minima tra Celta Vigo e Boca!

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L’addio di Exequiel Zeballos al Boca Juniors prende forma. Ma non andrà al Napoli, a quanto pare. Il club argentino è in trattativa con il Celta de Vigo per il trasferimento dell’attaccante, con la società galiziana che starebbe valutando un rilancio rispetto alla proposta iniziale, nel tentativo di assicurarsi il giocatore prima della chiusura del mercato europeo. La prima offerta presentata dal Celta ammontava a 5 milioni di euro per l’intero cartellino, mentre il Boca ha risposto chiedendo 8 milioni di dollari. È proprio sulla differenza tra le due valutazioni che si concentra il confronto tra le parti, con la possibilità di arrivare a un accordo qualora entrambe siano disposte a fare un passo verso l’altra.

Zeballos, il contratto in scadenza spinge verso l’addio

Secondo TycSport, la situazione contrattuale del “Changuito” rappresenta un elemento decisivo nella trattativa. Zeballos è infatti entrato negli ultimi mesi del suo accordo con il Boca e, qualora non dovesse concretizzarsi una cessione in questa sessione di mercato, avrebbe la possibilità di lasciare il club a fine anno a parametro zero. Proprio per evitare questo scenario, sia l’entourage del giocatore sia la dirigenza xeneize hanno manifestato in più occasioni la volontà di trovare una soluzione che permetta al Boca di incassare dalla sua partenza.