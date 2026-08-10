Fenerbahçe a un passo da Lukaku! Nuova offerta ufficiale al Napoli: le cifre

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Ultime calciomercato Napoli, Lukaku sta per andare al Fenerbahçe che ha pronta nuova offerta per il club di De Laurentiis

Il Fenerbahçe ha presentato questa sera una nuova offerta ufficiale al Napoli per Romelu Lukaku. La proposta del club turco supera i 6 milioni di euro per l’attaccante belga, che ha già raggiunto un accordo con il Fenerbahçe per quanto riguarda i termini personali. La trattativa entra così in una fase sempre più concreta, con le parti che continuano a lavorare per trovare l’intesa definitiva. Lo scrive Fabrizio Romano su X. "Notizia fresca, il Fenerbahçe ha rilanciato. L'accordo tra i club in questi minuti è più vicino. In serata il club turco si è ripresentato dal Napoli. Affare sempre più vicino. Cautela ma operazione che viaggia spedita verso il traguardo".

Fenerbahçe, accordo vicino col Napoli per Lukaku

Lukaku, dunque, si avvicina al trasferimento in Turchia. Dopo l’accordo raggiunto con il giocatore, il Fenerbahçe è chiamato ora a convincere il Napoli, migliorando ulteriormente i dettagli dell’operazione. La nuova offerta rappresenta un passo avanti importante e lascia intendere che la distanza tra i due club si sia ridotta sensibilmente. L’intesa definitiva non è ancora stata raggiunta, ma l’operazione appare sempre più vicina alla conclusione.