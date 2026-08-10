Lukaku-Fenerbahce, è fatta! Rai: “Ecco le cifre finali, ora visite approfondite”
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Ciro Venerato annuncia: è ormai fatta per Lukaku in Turchia. Affare chiuso se supererà le visite mediche. “Arrivano conferme dagli agenti di Lukaku: ormai è fatta. Il Fenerbahce ha rotto gli indugi in serata offrendo sei milioni più due di bonus molto semplici. Ora bisognerà solo superare le visite mediche e tutto sarà messo a posto. Un passaggio per nulla scontato. Lo staff medico intende valutare bene il fisico di Romelu che già domani o mercoledì potrebbe raggiungere Istanbul”, le sue parole al Tg Sport Rai.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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