Favasuli-Napoli, ci siamo? Moretto: accordo davvero a un passo!
Il Napoli continua a spingere per Costantino Favasuli e la trattativa è ormai vicinissima alla fumata bianca. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il laterale classe 2004 resta la priorità del club azzurro per rinforzare la corsia destra e l'accordo tra le parti sarebbe davvero a un passo. Il direttore sportivo Giovanni Manna punta dunque a completare l'operazione e consegnare presto un'altra alternativa a Massimiliano Allegri.
Sondaggio del Napoli anche per Agustín Giay
Il Napoli, comunque, nelle ultime settimane ha esplorato anche altre possibilità. Moretto rivela infatti che gli azzurri si sono informati su Agustín Giay, terzino destro argentino classe 2004 di proprietà del Palmeiras. Un profilo giovane e seguito dal club, ma che al momento non rappresenta una priorità. Tutte le attenzioni sono infatti concentrate su Favasuli, per il quale il Napoli è ormai arrivato alle battute finali della trattativa.
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