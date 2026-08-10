Live Castel di Sangro day 11, seduta pomeridiana: esercitazioni e partitella decisa da magia di Politano, out Milinkovic e Lucca!

vedi letture

19.24 - Termina qui la sessione pomeridiana.

19.23 - Che gol di Politano! L'esterno pennella all'incrocio una punizione al limite dell'area. Sul gol termina la partitella con gli azzurri che s'impongono per 2-1.

19.19 - Meret con i piedi respinge e nega la doppietta a De Bruyne.

19.18 - Vergara esce dal campo sulle sue gambe senza zoppicare.

19.16 - Botta per Vergara, che resta a terra curato dallo staff sanitario. Al suo posto entra Prisco.

19.15 - Gran gol di De Bruyne! Il belga parte palla al piede sulla fascia sinistra, resiste alla carica di Rafa Marin e da posizione molto angolata batte Meret: 1-1.

19.13 - Botta per Politano, che resta in campo un po' claudicante.

19.12 - Si ricomincia.

19.11 - Termina il primo tempo, inversione di campo.

19.09 - De Bruyne riceve spalle alla porta, si gira e prova il tiro all'ìncrocio sul secondo palo: palla alta.

19.08 - A bordocampo appare anche Beukema.

19.03 - Gol di Hojlund su gran cross di Di Lorenzo! 1-0 per gli azzurri.

19.02 - Inizia la partitella da un calcio d'angolo battuto dai gialli.

In giallo: Contini; Mazzocchi, Rrahmani, Garofalo, Olivera; Anguiss, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Cheddira, Alisson.

In azzurro: Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Obaretin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

19.01 - Si prepara la metà campo di sinistra per una partitella a campo ridotto.

19.00 - A bordocampo si vede per qualche secondo, prima di tornare negli spogliatoi, anche Milinkovic-Savic.

18.59 - Termina l'esercitazione.

18.58 - Destro di Gilmour che piega le mani a Meret: gol degli arancioni.

18.57 - Gol di Cheddira su cross di Spinazzola.

18.51 - Cambio di pettorine: Olivera diventa il centrale di sinistra della difesa degli arancioni, Obaretin passa negli azzurri. Cambio di squadra anche per Di Lorenzo e Mazzocchi, Rafa Marin e Rrahmani, Neres e Giovane, Alisson e Lang, De Bruyne e McTominay, Vergara e Anguissa, Lobotka e Gilmour, Cheddira e Hojlund, Garofalo diventa il terzino sinistro degli azzurri.

18.42 - Si assegnano le pettorine per un'altra esercitazione attacco contro difesa.

In arancione: Di Lorenzio, Rafa Marin, Obaretin, Spinazzola; Vergara, Loboka, McTominay; Neres, Hojlund, Lang.

In azzurro: Mazzocchi, Rrahmani, Garofalo, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Giovane, Cheddira, Alisson.

18.39 - Terminano le esercitazioni.

18.30 - Nella metà campo di destra le mezz'ali alternano passaggi agli esterni sulla fascia e in verticale sul taglio.

18.28 - Anche De Bruyne passa nella metà campo di sinistra.

18.27 - Cambio di centravanti: Hojlund passa nella metà campo di sinistra nell'esercitazione sull'uscita dal basso, Giovane passa nella metà campo di destra ad attaccare la porta insieme alla due mezzali Anguissa e McTominay e all'esterno che stringe al centro dal lato opposto al cross.

18.24 - In verde ora c'è Vergara.

18.17 - Nell'altra metà campo, in azzurro provano l'uscita dal basso: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Giovane.

In pressing in verde: Mazzocchi, Prisco, Olivera, Baridò, Pereyra, Cheddira.

18.16 - In una metà campo si prova lo sviluppo offensivo allargando il gioco sulle fasce, in quattro attaccano l'area di rigore.

In azzurro: Hojlund, Politano, Alisson, Vergara, Gilmour, Obaretin, Garofalo, Folorunsho, Lang e Neres.

In verde: De Bruyne.

In porta si alternano Contini e Pugliese.

18.12 - Termina l'esercitazione.

18.11 - Si vede a bordocampo Lucca, l'ex Udinese si accomoda in panchina.

18.05 - A bordocampo anche oggi Diego Armando Maradona Junior.

18.02 - Meret, Contini e Pugliese si allenano col preparatore dei portieri Giglio in una partitella di volley. Assente anche Milinkovic-Savic.

18.01 - Assente Lorenzo Lucca.

18.00 - Gruppo diviso in due: esercitazione su passaggi a massimo un tocco e pressione.

In rosa Giovane, McTominay, Cheddira, Vergara, Prisco.

In giallo Lobotka, Anguissa, Lang, Neres, Pereyra, Spinazzola, Rafa Marin, Folorunsho, Politano, Garofalo.

In azzurro Alisson, Hojlund, Gilmour, Mazzocchi, Obaretin, Rrahmani, Barido', De Bruyne, Di Lorenzo, Olivera.

17.52 - A botrdocampo c'è anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

17.51 - Gli azzurri entrano in campo. Sul terreno di gioco sono posizionate delle miki-porte e delle sagome.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiano dell'undicesimo giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.