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Tegola Marianucci: il comunicato del Napoli sull’infortunio del difensore

Tegola Marianucci: il comunicato del Napoli sull’infortunio del difensoreTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini

Brutte notizie per il Napoli e per Luca Marianucci. Il difensore azzurro, uscito malconcio dall’amichevole contro il Celta Vigo, si è sottoposto agli accertamenti strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Gli esami hanno evidenziato un problema di una certa rilevanza al ginocchio sinistro. Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli.

Infortunio Marianucci, il comunicato del Napoli

«In seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nel corso dell’amichevole contro il Celta Vigo, Luca Marianucci si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro».