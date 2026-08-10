Tuttonapoli Altro che 'bugia strategica', la frase di ADL a inizio luglio era vera?

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Ultime calciomercato Napoli, De Laurentiis a luglio era stato chiaro. Manna al lavoro ma al momento zero acquisti per il club azzurro

"Il mercato? Non dovremmo comprare nessuno". Le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis a inizio luglio sembravano quasi una provocazione o, più semplicemente, una strategia per non scoprire le carte. Oggi, però, con il mercato ancora aperto e il Napoli fermo a zero acquisti, quelle dichiarazioni assumono un significato diverso: per il momento, sembrano essere state profetiche. È evidente che qualcosa accadrà e che il club azzurro interverrà sul mercato, ma la situazione attuale non può essere ignorata. Con Zeballos ultimo giocatore bloccato ma che sta per andare altrove.

Calciomercato Napoli, quando il primo acquisto?

Il Napoli è infatti l’unica big ancora senza nuovi innesti e presenta già alcune emergenze da risolvere. La priorità appare soprattutto la difesa, dove servono rinforzi per garantire maggiore profondità e alternative. Ma anche in attacco non mancano le incognite, mentre resta da chiarire definitivamente la situazione legata anche a Vanja Milinkovic-Savic. Il tempo stringe e il mercato è ancora aperto, ma gli azzurri devono accelerare per colmare le lacune presenti in rosa. C'è tempo, ma non così tanto per l'enorme numero di operazioni - in entrata ed uscita - che probabilmente attende il club azzurro.