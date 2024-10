Foto Furto auto, Politano: “Problema non solo di Napoli, ma vorrei riavere un regalo a me caro…”

Matteo Politano ha subito il furto della sua auto, una Smart.

L'evento è accaduto nella nottata di ieri, 9 ottobre. Si tratta del terzo raid nei confronti di un giocatore del Napoli dopo David Neres e Juan Jesus. Il calciatore azzurro, dopo l'accaduto, ha scritto alcune considerazioni su Instagram e lanciato anche un appello:

"L'accaduto di ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli. La cosa ancor più triste per me però, è che dentro la macchina c'era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c'è più..per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo”.