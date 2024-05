Gasperini-Napoli, Cds: è il favorito davanti a Conte, ADL aspetta la finale

Saranno giorni cruciali per il futuro del Napoli. Aurelio De Laurentiis sta aspettando la finale di Europa League dell’Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno giorni cruciali per il futuro del Napoli. Aurelio De Laurentiis sta aspettando la finale di Europa League dell’Atalanta per poter finalmente sciogliere i dubbi sul futuro allenatore, scrive il Corriere dello Sport raccontando della pole di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico dell'Atalanta è il favorito da tempo, una pole che resiste ormai da settimane. Conte insegue - si legge - pronto al sorpasso in caso di ostacoli, ma il nuovo tecnico azzurro, comunque vada, sarà una figura di personalità e spessore, non solo dal punto di vista tattico. Quello che serve per voltare pagina e ripartire, come ha annunciato il presidente nell'ultima conferenza stampa..