Gattuso aveva avvertito Pirlo: la frase che nessuno ricorda

"Pirlo allenatore della Juve? Ora sono c***i suoi!" disse Gattuso, in estate, quando il suo ex compagno, attuale amico, Andrea Pirlo, diventò tecnico della Juventus. Una forte responsabilità per un allenatore esordiente che non aveva mai allenato nessuna squadra, figurarsi una big. Una frase forte ma detta a fin di bene per tutelarlo e per tutelare se stesso e la sua gavetta.

Gattuso, campione del mondo come lui, che ha vinto tutto col Milan assieme a Pirlo, è partito dal basso, ha allenato per anni prima di approdare in una big, come il Milan, e poi a Napoli. Per questo, spontaneo, sincero, com'è nel suo stile, ha espresso un parere così forte sull'avventura in bianconero di Pirlo. Ora, a distanza di mesi, Pirlo rischia di saltare per mano di Gattuso. Rumors di Torino raccontano di riavvicinamenti tra la Juve e Allegri. Decisiva la gara di domani. Tornano in mente, per questo, quelle parole. Sincere, dette di pancia. Mai così vere. Quasi profetiche.