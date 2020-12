Gattuso bocciato dai quotidiani: "Napoli svuotato, zero carattere! Servono domande..."

Rino Gattuso bocciato dopo la prova contro la Lazio. Voti bassi sui giornali oggi in edicola. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport valuta 5 la sua gara dalla panchina: "D'accordo le assenze, ma questo Napoli è svuotato, dimostra di avere zero carattere". Voto 5 anche per il Corriere dello Sport: "Stavolta sono 90' da dimenticare. Le statistiche dicono pure che questa è la quarta sconfitta, è il momento delle domande". Voto 5 per Tuttosport: "Lo spartito c'è, ma manca la convinzione".