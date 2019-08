Gazzetta - ADL ha deciso: aspetterà Icardi. Llorente alternativo, James non convince

Nulla si muoverà fino a quando Mauro Icardi non darà una risposta, scrive la Gazzetta dello Sport nella sua versione on line in merito al mercato del Napoli. Dopo Lozano, infatti, il club azzurro è in una fase di attesa perché tutto ruota intorno a Mauro Icardi ed ai tempi della sua decisione. De Laurentiis non ha fretta, ha deciso di aspettare perché Icardi - si legge - resta il suo ultimo obiettivo per questa stagione. Non a caso con l'argentino hanno parlato anche Carlo Ancelotti e qualche giocatore del Napoli. Bisognerà aspettare perché la priorità dell'argentino resta la Juventus ed anche per questo Giuntoli tiene in caldo Fernando Llorente, da affiancare a Milik che comunque ha la fiducia del tecnico. Per James l'unico sponsor resta Ancelotti mentre De Laurentiis e Giuntoli non sono convinti della bontà dell'operazione e l'unica soluzione è il prestito con diritto di riscatto.