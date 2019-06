Gazzetta - Albiol 'finanzia' Ospina: il Napoli ha deciso di riscattarlo dall'Arsenal

Se in difesa il Napoli s'è rassegnato a perdere una pedina, Raul Albiol, in porta s'è deciso a confermarne una, quella alle spalle del primo Alex Meret: David Ospina sarà riscattato dal club azzurro, proprio grazie alla cessione del difensore spagnolo al Villarreal, affare che dovrebbe chiudersi a breve. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:



"Sapeva Ancelotti che c’era il rischio di perdere Albiol, ma ovviamente sperava non accadesse. Raul invece è al passo d’addio: troppo forte il richiamo di casa per la sua famiglia e, di conseguenza, del Villarreal per lui. Il «sottomarino giallo» pagherà la clausola di quattro milioni e riporterà l’ex madridista nella Liga. Una buona notizia, però, per Ancelotti c’è: i soldi incassati per Albiol il Napolili girerà sul conto dell’Arsenal per riscattare Ospina che completerà dunque il terzetto dei portieri".