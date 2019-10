Gazzetta - Altro che scudetto, così è già tanto se il Napoli si qualifica in Champions

Napoli spento: com'è lontano il Liverpool. Titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che analizza lo 0-0 degli azzurri sul campo del Torino: "Zero a zero a Genk in Champions, 0-0 a casa Toro in campionato. Questo Napoli non segna più, scivola nella malinconia e si allontana dalla cima (-6 dalla Juve nuova capolista). Non si vincono così gli scudetti, con prestazioni insapori e scolorite, in questo modo è già molto se si riesce a riottenere il pass per la Champions. Sullo 0-0 hanno inciso i meriti del Toro, laddove Walter Mazzarri ha ingarbugliato con maestria il gioco altrui. La strategia mazzarriana ha colmato la differenza di valori tecnici. Il pari mantiene il Toro nei paraggi della zona Europa, il bilancio granata resta equilibrio: 3 vittorie, 3 sconfitte e un pari, 10 gol fatti e 10 subiti. Tanto esce, tanto rientra. Il dare e avere del Napoli non è esaltante, viste le ambizioni. La sconfitta in casa con il Cagliari continua a pesare come un macigno e prima o poi andrà compensata con una vittoria su un campo difficile. Quella di ieri poteva essere un’occasione, ma è andata perduta".