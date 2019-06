Gazzetta - Ancelotti ha chiesto ad ADL Lozano o Rodrigo: la situazione

Lozano o Rodrigo: questi i nomi richiesti da Carlo Ancelotti per rinforzare l'attacco azzurro. A parlarne è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Caratteristiche diverse – più prima punta quest’ultimo, più esterno l’altro – ma entrambi funzionali al progetto tecnico ancelottiano. Sul messicano il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavora da tempo, ma il Psv non intende abbassare le pretese di almeno 40 milioni e lo stesso giocatore – l’agente è Mino Raiola – vuole attendere alcune prospettive in Premier, che preferirebbe alla Serie A. Il Napoli non demorde, ma oggi non vuole (e forse non ha la forza economica) per chiudere un’operazione da oltre 50 milioni, considerando l’ingaggio. Il discorso non cambia molto, passando a Rodrigo, una prima punta capace di far tanto movimento e dunque in grado di giocare al fianco anche di un centravanti classico qual è Milik, Il Napoli già in estate aveva avuto un approccio col Valencia, perché il centravanti convince anche De Laurentiis per età ed eventuale ingaggio: alto, ma non da far sballare gli equilibri interni della squadra, che un club deve sempre considerare. Ma gli spagnoli chiedono oltre 50 milioni e il Napoli attende paziente.