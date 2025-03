Rivoluzione Napoli: in estate saranno almeno 7 gli acquisti

vedi letture

Rivoluzione in vista per la prossima stagione con il Napoli che tornerà in Champions e che quindi avrà bisogno di una rosa ampia come ha spesso ricordato Conte nel corso di questa stagione. Di mercato e di futuro parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Il Napoli dovrà intervenire pesantemente sul mercato: saranno almeno 7 gli acquisti per la prossima stagione. E la prima urgenza da sistemare resta l’attacco, rimasto orfano a gennaio di Kvara e prossimo a salutare definitivamente Victor Osimhen, da cui arriveranno almeno 75 milioni della clausola (valida solo per l’estero). In questo scenario, Manna ha già individuato alcuni profili pronti per essere i nuovi centravanti del Napoli".