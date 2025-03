Vicepres. Galatasaray svela: "Osimhen ci dirà del futuro ad aprile. 5 grandi club lo cercano"

vedi letture

"Osimhen ci comunicherà la sua decisione ad aprile. Attualmente, anche le cinque grandi squadre del mondo sono interessate a lui", così il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, sul possibile futuro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano sta performando alla grande in Turchia e su di lui sono accesi gli interessi di numerose squadre, "le cinque grandi del mondo" a detta del numero due del club turco.

La permanenza al Galatasaray è una possibilità: "A gennaio si diceva che sarebbe andato via - ha aggiunto Kavukcu - ma è rimasto. Ama molto il Galatasaray. Mentre puntiamo al titolo, non abbiamo ancora parlato direttamente con Victor. Non ha senso discutere di questo ora. Il Galatasaray è un club molto grande: se non fosse grande, Victor non sarebbe venuto. Il trasferimento di Victor non è un sogno, non dobbiamo ingigantirlo".