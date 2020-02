Gazzetta attacca Gattuso: "Scelte di formazione sbagliate, che passo indietro!"

Scelte sbagliate di Rino Gattuso per la sfida al Lecce nelle valutazioni fatte dalla Gazzetta dello Sport. La rosea scrive che è stato fatto un passo indietro notevole rispetto alle ultime uscite, con un Napoli che si è lasciato superare da un Lecce che aveva maggiore equilibrio in campo e nel palleggio nella sfida del San Paolo.

In particolare non convince la decisione di schierare dal primo minuto i rientranti Maksimovic e Koulibaly: “Il loro rendimento è stato mediocre - si legge - è stata una scelta che non si è dimostrata indicata”.