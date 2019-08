Gazzetta - Colpo di scena Icardi: apre alla cessione, ipotesi rinnovo e prestito. In pole c'è l'Atletico Madrid

Colpo di scena nel caso Mauro Icardi: l’argentino ora può davvero lasciare l’Inter. Ciò che sorprende ancora di più sta nelle modalità: cessione in prestito con tanto di ipotesi di rinnovo contrattuale con i nerazzurri. È lo scenario sottoposto dall’Inter a Wanda Nara, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Anche la possibile destinazione di Maurito è una novità: in pole adesso ci sarebbe l’Atletico Madrid. In partita restano comunque anche Napoli e Juventus. L’ipotesi del rinnovo - spiega la rosea - sarebbe legata soltanto alla possibilità del prestito: “servirebbe al club per evitare di ritrovarsi in casa Icardi tra un anno, dovendo poi essere costretto a cederlo a un solo anno dalla scadenza dell’accordo”, spiega la rosea. Il quotidiano rivela come sia proprio Wanda Nara a spingere ora l’ex capitano dell’Inter a lasciare i nerazzurri.