Gazzetta - Dopo due mesi, Gattuso ha trovato la continuità ed ora vede le posizioni europee

Gattuso ha impiegato oltre due mesi, ma adesso sembra che il filo della continuità sia stato trovato, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando del successo di Brescia che è il sesto nelle ultime sette uscite, coppa compresa. Se questa spinta d’ottimismo servirà a impaurire il Barcellona, non si saprà fino a martedì - si legge - ma sicuramente però riporta il Napoli in zona da Europa visto che almeno per una notte è sesto. Lo stesso Gattuso in conferenza stampa della viglia aveva sottolineato la preferenza per la qualificazione all’Europa League rispetto ad eliminare il Barcellona in Champions. Sarà stata anche un’uscita strategica, per focalizzare i suoi su questo match, ma ha funzionato, anche se il Napoli è dovuto andare sotto per sveltirsi e svegliarsi.