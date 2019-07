Gazzetta - Icardi, Napoli tra le ipotesi più accreditabili: 'no' allo scambio con Insigne, la situazione

"Scenari e ipotesi. Al momento di questo parliamo, altrimenti si rischia di alimentare illusioni. Ma Mauro Icardi al Napoli, ogni giorno che passa, rientra nelle ipotesi più accreditabili". A scriverlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, che conferma come il Napoli stia davvero pensando all'attaccante argentino. Ad Aurelio De Laurentiis è sempre piaciuto, tanto da provarci seriamente dopo l'addio di Higuain.



IPOTESI - Ora che pare certo il suo addio all'Inter, Icardi potrebbe vestire l'azzurro, ma prima ci sarebbe da trattare a lungo. E qualcosa s'è già mosso: "Il Napoli, attraverso intermediari, ha prospettato all’Inter anche una possibilità di scambio Icardi-Insigne, ma non pare la cosa abbia entusiasmato Antonio Conte. Non foss’altro perché l’Inter quei soldi che arriveranno per la cessione del centravanti vuole investirli in altro modo".



ADDIO PRELIBATO - Come fare per arrivare a Icardi? Il costo è abbastanza alto e il Napoli è impegnato anche nell'affare-James, di certo non secondario. Il quotidiano quindi parla di cessioni per finanziare l'operazione: "Logico che per arrivare a Icardi, il club azzurro dovrebbe vendere uno dei suoi pezzi pregiati. E i più probabili partenti sarebbero Allan e Insigne, due che se avessero un’offerta porterebbero un bel gruzzolo".