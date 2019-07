Gazzetta - Il Napoli non si arrende per Pepè: pronto ingaggio da 5 mln per convincerlo

Il Napoli si dà per vinto e prova a lottare con l’Arsenal per arrivare a Pepè. Gli azzurri provano a raggiungere i 5 milioni di ingaggio che soddisfino l’ivoriano e lo convincano che quella napoletana è la scelta giusta. A scriverlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il problema è che la partita resta in mano ai suoi agenti “di cui Pépé si fida essendo cresciuto sempre accanto a loro, che ci hanno creduto nei momenti in cui Nicolas non riusciva a compiere lo sperato salto di qualità”, si legge sul quotidiano che ricorda come i procuratori chiedano commissioni molto alte, superiori ai 5 milioni.