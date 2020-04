Gazzetta - Il Napoli si prepara a salutare Koulibaly: due nomi per sostituirlo

Il Napoli si prepara a salutare Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese piace al Psg ma anche in Premier League e molto probabilmente andrà via nella prossima sessione di mercato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che sono due i calciatori seguiti dal Napoli per sostituirlo: il primo è Robin Koch, 23 anni, centrale del Friburgo che costa circa 15 milioni e sul quale ci sono anche Lipsia e Benfica. Il secondo è l'esperto Jan Vertonghen, in scadenza di contratto col Tottenham. Due profili differenti monitorati per l'erede di Koulibaly.