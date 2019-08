Gazzetta - Insigne-Mertens scaldano i motori per il Barça, Ancelotti ha lanciato un segnale

Non solo un'amichevole, quella che si giocherà questa notte tra Napoli e Barcellona. Ancelotti si attende, infatti, una sfida versa contro i catalani, per capire quanto la sua squadra sia incanalata su un percorso di crescita in vista della prossima stagione. Ne ha parlato proprio questa mattina La Gazzetta dello Sport: "Mancherà la sfida con Leo Messi che si è infortunato, in allenamento, proprio alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti. Ma non sarà l’assenza del fuoriclasse argentino a demotivare Insigne e Mertens che vorranno dare continuità al loro rendimento. Ancelotti vuole che si giochi una partita vera, che possa essere un valido test per migliorare le intese e i meccanismi".