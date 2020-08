Gazzetta - Juve vuole Milik anche senza Sarri: prosegue sotto traccia dialogo per uno scambio

"Nessun cambio di programma in casa Juve su Arek Milik anche dopo l'esonero di Sarri. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, il bomber polacco resta la scelta della Juve per la sostituzione del partente Gonzalo Higuain anche dopo l'avvento in panchina di Andrea Pirlo.

Così scrive la rosea: "È vero che Arkadiusz Milik aveva avuto il gradimento di Sarri, ma in questo caso il polacco ha i requisiti per rimanere in cima alla lista bianconera. Il gradimento tecnico è ovviamente confermato, ma soprattutto il suo ingaggio da 4 milioni netti permette un sostanzioso risparmio rispetto all’attuale stipendio dell’argentino (7,5 milioni). In questo caso il problema resta l’intesa con il Napoli. Federico Bernardeschi piace al club campano, ma la sua valutazione coinciderà con le idee juventine di uno scambio pressoché alla pari? Il dialogo sotto traccia prosegue".