Gazzetta - Milik in crisi, si cerca un attaccante. No di Icardi, in rialzo le quotazioni di Llorente

“Milik la crisi continua”. Così titola nelle sue pagine interne l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano spiega che Giuntoli sta sondando il mercato “per assicurare all’allenatore un attaccante che sia più concreto”. Il sogno - si legge sulla rosea - sarebbe stato Mauro Icardi ma l’entourage dell’interista ha rigettato la proposta. Per questo - spiega il quotidiano - sono in rialzo le quotazioni di Fernando Llorente svincolato dal Tottenham. E poi c’è l’opzione B: “se nulla dovesse cambiare in queste settimane, Ancelotti prenderà in considerazione l’opzione B, ovvero, quella di schierare al centro dell’attacco, Dries Mertens, scoperto centravanti da Sarri tre stagioni fa”.