Gazzetta - Non solo Manolas, Napoli ha l'accordo anche con James! Duello con la Juve: i dettagli

E' sempre Napoli-Juventus, che sia su un campo da calcio o in sede di calciomercato. La rivalità è storica e spesso e volentieri le due società si sono fatte le scarpe a vicenda. Gli obiettivi possono coincidere e anche stavolta è così: Kostas Manolas piaceva prima alla Juve, spiazzata dall'accordo raggiunto col Napoli; James Rodriguez è un pupillo di Ancelotti, ma i bianconeri si sono inseriti. Eppure, dopo aver trovato l'accordo col difensore, De Laurentiis ha fatto lo stesso anche con l'entourage del colombiano. La Gazzetta dello Sport affronta questo tema nella sua edizione di oggi:



"Potrebbe nascere anche in chiave mercato, dunque. Napoli e Juve, eterne rivali in serie A, si ritrovano a contrastarsi per due operazioni. Mentre De Laurentiis è lanciatissimo su Manolas, sul quale c’è l’interessamento concreto dei bianconeri, Fabio Paratici potrebbe virare su James Rodriguez, il talento colombiano che tanto piace a Carlo Ancelotti e che, invece, il diggì bianconero vorrebbe affiancare a Cristiano Ronaldo. Anche in questo caso, De Laurentiis ha già raggiunto un accordo di massima con Jorge Mendes, procuratore del giocatore: gli resta soltanto da trovare l’intesa con Florentino Perez sul corrispettivo da pagare e, soprattutto sulla formula del pagamento stesso".