Gazzetta - Pressing per Icardi, pronti 65 mln! La Juve non fa offerte e ADL gli dà l'ultimatum: i dettagli

Icardi, Icardi e ancora Icardi. Il pressing del Napoli s'è fatto sempre più insistente, Mauro è l'obiettivo numero uno in questo momento. Il club azzurro sta aspettando una risposta dall'ex numero nove nerazzurro, che deve convincersi ad accettare, ma spera ancora fortemente nella Juventus. Dovesse decidere di sposare il progetto azzurro, il Napoli lo accoglierebbe a braccia aperte e renderebbe ufficiale l'offerta che ha in mente di presentare all'Inter. A confermarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Il Napoli è pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro più bonus, con la possibilità di inserire nel pacchetto dei 65 milioni anche il cartellino di Milik, per abbassare la parte cash. Ma con il prossimo arrivo di Sanchez alla Pinetina, la pista Milik sembra diventata impercorribile. E dunque, se Icardi decidesse di dire sì a De Laurentiis, l’Inter andrebbe soltanto all’incasso di una cifra molto importante, la stessa che sarebbe disposto a investire anche il Monaco.

[...] Il campionato è alle porte e la Juve fin qui non ha mai avanzato una proposta all’Inter, che a quel punto punterebbero a uno scambio con Dybala. Ecco, lo scenario è abbastanza delineato: sembra semplice ma non lo è affatto, anche per i rapporti molto tesi tra Inter e Juve. Napoli e Monaco, però, non potranno aspettare in eterno ed è per questo che entrambe si aspettano un segnale entro metà settimana".