Gazzetta - Pressing per Zapata: apertura dell'Atalanta e richiesta del colombiano

L'asse con l'Atalanta può presto scaldarsi, perché al Napoli piacciono tanti calciatori che giocano a Bergamo. E, tra questi, anche uno che ha già militato per un paio d'anni in azzurro. Si tratta di Duvan Zapata, che Ancelotti gradirebbe per il suo attacco perché già conosce bene il campionato, reduce da una stagione strabiliante. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:



"Non che l’Atalanta abbia spalancato le porte, ma uno spiraglio lo ha lasciato aperto, cosa che invece non pare esserci per Josip Ilicic, ritenuto incedibile. E allora con discrezione ma decisione, il club azzurro si è garantita la disponibilità del colombiano, già protagonista in azzurro dal 2013 al 2015, allora con Rafa Benitez allenatore. Duvan si è detto disponibile chiedendo però di poter restare tranquillo e concentrato sulla Coppa America, che inizierà in Brasile sabato prossimo e si concluderà il 7 luglio, con la Colombia impegnata nel girone con Argentina, Paraguay e Qatar. Dunque è l’agente Fernando Villarreal a tenere il discorso aperto con Giuntoli".