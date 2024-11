Gazzetta su Lukaku: "Sta pagando l'atteggiamento prudente del Napoli"

Il Napoli pareggia con l'Inter, blinda il primato e si prepara alla gara dopo la sosta contro la Roma. L'obiettivo sarà ritrovare anche la brillantezza e i gol di Lukaku. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con un ampio focus, spiega i motivi alla base delle difficoltà riscontrate dal belga in questa prima parte di stagione.

"Lukaku sta pagando l'atteggiamento prudente della capolista. Le sue partite si sono trasformate in lunghi corpo a corpo con il marcatore di turno. Duelli persi anche per mancanza di rifornimenti adeguati. La missione adesso diventa di squadra: aiutare Lukaku a tornare arma letale in area di rigore. Il rientro di Lobotka cambierà anche il palleggio".