Gazzetta: "Thiago Motta in cima alla lista di ADL se Conte va in nazionale"

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Ora, per Motta potrebbe aprirsi una nuova occasione importante: “Quale piazza migliore di Napoli per rilanciarsi”.

Antonio Conte e la nazionale: ipotesi concreta che impone al Napoli di guardarsi attorno alla ricerca di soluzioni per la panchina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: “A ogni modo è chiaro che, mentre prima era soltanto una buona strategia per essere preparati a tutto, ora guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo allenatore diventa un obbligo per il Napoli”, si legge nel quotidiano.

Tra i nomi in cima alla lista spicca quello di Thiago Motta, già accostato agli azzurri in passato. “In cima alla lista dei candidati al momento c’è Thiago Motta, che era tra i nomi più papabili dopo la separazione da Spalletti nel 2023”, sottolinea la rosea.

All’epoca, però, l’ex centrocampista scelse di proseguire il proprio percorso con il Bologna, contribuendo alla crescita del progetto rossoblù e portandolo a risultati di rilievo. Diverso, invece, il capitolo successivo: “l’esperienza alla Juventus non è stata memorabile”, evidenzia ancora il quotidiano.

Ora, per Motta potrebbe aprirsi una nuova occasione importante: “Quale piazza migliore di Napoli per rilanciarsi”.