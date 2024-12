Rileggi live Genoa-Napoli 1-2 (15' Anguissa, 23' Rrahmani, 51' Pinamonti): 2T di paura, ma il Napoli tiene botta grazie a Meret

vedi letture

19.56 - FINISCE QUI! GENOA-NAPOLI 1-2

95' - Spinazzola mette Kvara davanti a Leali, ma il georgiano scivola al momento del tiro.

93' - Simeone in campo aperto contro Bani va al tiro ma viene schermato all'ultimo. Sarà corner.

91' - ENNESIMO MIRACOLO DI MERET! Cross tagliato di Balotelli, la palla non viene toccata da nessuno ma rimbalza e prende velocità. Meret in allungo la respinge prima che si infili all'angolino.

90' - Vengono segnalati 5 minuti di recupero.

87' - Esce Politano ed entra Spinazzola.

85' - ANCORA MERET! Cross di Zanoli, flipper del pallone che rimbalza sul ginocchio di Balotelli e si dirige all'angolino, ma Meret si stende e salva il risultato.

85' - Kvaratskhelia manda al bar Aaron Martin e si invola: Frendrup fa fallo e si prende il giallo.

84' - Vieira si gioca anche la carta Balotelli, esce Miretti.

83' - Politano rientra sul mancino e calcia a giro sul secondo palo: palla non di molto a lato.

80' - Anguissa appoggia per McTominay che calcia dai 25 metri senza pensarci due volte. Palla ampiamente fuori.

79' - Esce Sabelli nel Genoa, entra Norton-Cuffy.

78' - Che riscchio per il Napoli. Anguissa si addormenta sulla pressione di Frendrup, palla a Pinamonti che crossa per Ekuban che manca l'impatto vincente sul secondo palo.

77' - Scontro Juan Jesus-Ekuban, rimane a terra l'attaccante del Genoa ma l'arbitro lascia giustamente proseguire.

76' - Si accende subito Kvara: saltati Thorsby e Sabelli sulla sinistra, sul cut back viene anticipato Politano.

73' - Prime sostituzioni di Conte: entrano Kvaratskhelia e Simeone al posto di David Neres e Lukaku.

72' - Rientra Anguissa che prosegue il match senza problemi.

71' - Problemi per Anguissa che ha preso un colpo al volto. Esce momentaneamente dal campo il camerunese.

71' - Doppio cambio di Vieira: dentro Ekuban e Thorsby al posto di Vitinha e Badelj.

70' - Corner di Martin a trovare la testa di Vasquez: non inquadra la porta il messicano.

69' - Vitinha pesca Pinamonti in area: girata del centravanti rossoblu che viene deviata da Rrahmani. Sarà calcio d'angolo.

68' - Lobotka conquista un altro calcio di punizione importante. Respira il Napoli.

66' - Neres ribalta il fronte, apre per Politano che la mette dentro ma la difesa del Genoa libera l'area. Sarà corner.

65' - MERET SALVA ANCORA! Sul cross di Sabelli svetta Badelj che di testa costringe Meret al grande intervento.

64' - McTominay punta Vasquez e calcia col destro: un rimpallo non lo favorisce e la sfera termina tra le braccia

63' - Ammonito Sabelli, per una trattenuta su Lobotka lanciato in contropiede.

61' - McTominay elude la marcatura e apparecchia per Anguissa in area, il camerunese però fa un tocco di troppo e si chiude l'angolo di tiro.

60' - Tocco visionario di Lukaku spalle alla porta per liberare Politano in campo aperto, ma Bani in scivolata fa buona guardia. Sugli sviluppi la palla torna a Big Rom che punta Vasquez, se la sposta sul destro e cerca il passaggio: rimbalzo che termina in rimessa dal fondo.

58' - Buona transizione del Napoli che riesce a liberare Neres in uno contro uno, il brasiliano però stavolta se la porta fuori nel tentativo di dribbling.

55' - Il Genoa è uscito dagli spogliatoi con un piglio totalmente diverso, ed ha infatti trovato subito il gol che accorcia le distanze. Napoli troppo leggero al rientro, ma ora gli azzurri provano a riprendere il controllo della gara.

53' - Prova subito a reagire il Napoli. Lukaku allarga per Politano, il numero 21 azzurro va sul destro e crossa ottenendo corner.

51' - Blackout totale del Napoli. Di Lorenzo e Lobotka non si intendono su una rimessa. Vitinha parte sulla sinistra, evita Anguissa e centra per Pinamonti che col destro buca Meret.

48' - Il Napoli esce dalla pressione con un lancio di prima di Politano, controllo impreciso di Lukaku che tocca con la mano commettendo fallo.

47' - MIRACOLO DI MERET! Brutta palla persa da Politano davanti l'area, Pinamonti la piazza a giro sul secondo palo ma Meret vola e gli nega il gol.

46' - Nessun cambio durante l'intervallo: in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

19.05 - COMINCIA LA RIPRESA!

18.49 - FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' - CONCESSI 2' DI RECUPERO!

42' - Senza fretta ora il Napoli che fa girare palla e concede al Genoa una continua corsa a vuoto

40' - Solo Napoli! Il pallone viaggia velocissimo ed il Genoa è in netta difficoltà.

36' - Annullato il tris al Napoli, Politano parte in posizione di fuorigioco quando riesce a servire McTominay che spacca la porta ma l'arbitro annulla tutto.

32' - Giallo per Juan Jesus! Non riesce a stare dietro a Miretti, sbraccia e tira la maglia dell'avversario

30' - Neres è spumeggiante, altro tacco per Olivera che poi viene atterrato ma l'arbitro lascia correre

29' - Spinge il Genoa, cross ancora di Zanoli, Politano devia sui piedi di Badelj che spara altissimo

29' - Il destro di Pinamonti è preciso ma di poco alto

28' - Reazione del Genoa con Frendrup che sorpassa in velocità Lobotka e guadagna un pericoloso calcio di punizione dal limite, fallo commesso da McTominay

24' - Altro breve check del Var ma il gol è valido!

23' - RADDOPPIO DEL NAPOLI!!! Dal calcio di punizione guadagnato da Neres il Napoli raddoppio con il colpo di testa di Rrahmani che batte Leali!

22' - David Neres fa samba e calcio, ha un passo diverso e guadagna un pericoloso calcio di punizione

18' - Il Napoli costruisce in maniera corale, prima parte di primo tempo molto positiva per gli uomini azzurri

16' - CHECK TERMINATO, GOL CONVALIDATO!

16' - Breve check del Var per un potenziale tocco di mano di Anguissa!

15' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!!! ANGUISSA!!! Olivera e David Neres lavorano sulla fascia sinistra, il brasiliano crossa e trova l'impatto di testa di Anguissa che batte Leali!

12' - Alza la qualità il Napoli, azione tutta di prima con Politano che va al cross ma il destro di Neres è rimpallato. Corner per il Napoli

11' - Ottima occasione per il Genoa: Zanoli sgasa sulla fascia destra e mette un pericoloso traversone stoppato da Vitinha che aggancia male e viene ipnotizzato da Meret.

10' - Miretti commette fallo su Lobotka nel tentativo di recuperare il pallone

7' - Alta l'intensità ed il pressing del Napoli, gli azzurri recuperano palla in zona offensiva

5' - TRAVERSA PER IL NAPOLI! Lukaku colpisce la traversa da posizione ravvicinata, il cross di Politano è perfetto ed il belga viene fermato solo dal palo.

18.02 - INIZIA LA GARA!

17.55 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo.

17.43 - Terminata la fase di riscaldamento, tutto pronto a Marassi.

17.10 - Iniziata la fase di riscaldamento delle due squadre.

16.45 - Sono ufficiali le scelte di Conte e Vieira per il match in programma alle ore 18:00

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera, Lobotka, Anguissa, McTominay, David Neres, Lukaku, Politano

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 17ª giornata di Serie A, prevista la trasferta contro il Genoa di Patrick Vieira. I rossoblu, 13esimi in classifica, sono ancora imbattuti dall'arrivo del nuovo tecnico, ma gli azzurri vogliono dare seguito all'ottimo successo contro l'Udinese e tenere il passo dell'Atalanta capolista. Per la seconda volta senza Buongiorno, dopo il ko di Verona alla prima di Serie A, il Napoli dovrà soprattutto reinventarsi difensivamente contro una squadra che tuttavia crea poco. Discorso diverso per Kvaratskhelia, che potrebbe recuperare ed è stato comunque sostituito bene da David Neres.

Le probabili formazioni

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Patrick Vieira

Ballottaggi: Sabelli-Vogliacco 55-45%, Miretti-Vitinha 60-40%

Indisponibili: Ahanor, De Winter, Ekhator, Malinovskyi, Messias

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Neres-Kvaratskhelia 70-30%

Indisponibili: Buongiorno, Mazzocchi

Le ultime sul Napoli

In settimana sono giunte pessime notizie da Castel Volturno: si è infortunato Buongiorno, che ne avrà per un po' mentre si sono rivisti in gruppo Mazzocchi e Kvaratskhelia. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo e Olivera sulle corsie laterali, al centro a fare coppia con Rrahmani c'è Juan Jesus, preferito a Rafa Marin come detto da Conte in conferenza. A centrocampo insieme a Lobotka e McTominay dovrebbe farcela Anguissa dopo uno stato influenzale. Annunciata la convocazione di Kvaratskhelia che però andrà solo in panchina, quindi in attacco si va verso la conferma del tridente Politano-Lukaku-Neres.

Le ultime sul Genoa

Mister Vieira confemerà il 4-3-3 con cui è ancora imbattuto dal suo arrivo a Genova. Tra i pali Leali è avanti nelle gerarchie rispetto all'ex Gollini, linea difensiva composta da Bani e Vasquez in mezzo con Sabelli (in pole su Vogliacco) e Martin ai lati. In cabina di regia c'è Badelj coadiuvato da Thorsby e Frendrup, a guidare l'attacco sarà ancora Pinamonti, a suo supporto Miretti e l'azzurro in prestito Zanoli.

Amici ed amiche di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli, l'ultima trasferta azzurra del 2024 che vedrà gli uomini di Antonio Conte impegnati a Marassi alle ore 18:00. Segui con noi l'avvicinamento alla partita!