Ultim'ora Passi in avanti per McTominay! Oggi si è allenato anche in campo: mercoledì l'esame decisivo

Scott McTominay prosegue il percorso verso il ritorno a disposizione del Napoli. Oggi lavoro personalizzato, mercoledì sosterrà gli esami decisivi

Giornata di lavoro a Castel Volturno anche per Scott McTominay, che continua ad avvicinarsi gradualmente al rientro. Come comunicato dal Napoli nel report dell'allenamento odierno, il centrocampista scozzese ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo, senza dunque aggregarsi ancora al resto della squadra. Un altro passaggio del programma stabilito dopo l'ablazione effettuata a settembre per risolvere una lieve aritmia benigna.

Domani gli esami per l'idoneità sportiva

La giornata decisiva sarà però quella di mercoledì. McTominay, come riferito da Sky Sport, sosterrà infatti le visite mediche necessarie per ottenere nuovamente l'idoneità sportiva e il via libera alla ripresa dell'attività agonistica. In caso di esito positivo, lo scozzese potrà tornare a lavorare con il gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri. A quel punto sarà lo staff tecnico a valutarne le condizioni e l'eventuale convocazione già per Napoli-Frosinone, in programma sabato sera al Maradona.