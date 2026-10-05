Italia-Turchia, formazioni ufficiali: Di Lorenzo e Vergara titolari! Le scelte di Mancini
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Turchia, match valido per il quarto turno della fase a gironi di Nations League, previsto alle ore 20:45 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Negli azzurri, il ct Roberto Mancini stravolge il suo undici apportando nove cambi rispetto all'ultima gara: confermato Donnarumma tra i pali così come Bastoni in difesa, spazio poi alle novità Giovanni Di Lorenzo, Mancini e Ruggeri. A centrocampo ritorna Barella, nuova chance per Romano da playmaker e Doumbia a completare il reparto. In attacco, debutto da titolare con la nazionale per Antonio Vergara: il fantasista del Napoli agirà sulla destra nel tridente con Scamacca e Maldini.
Le formazioni ufficiali di Italia-Turchia
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.
Commissario tecnico: Roberto Mancini
TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Kabak, Bardacki, Kadioglu; Akgun, Yuksek, Ozcan, Elmali; Kahveci, Simsir.
Commissario tecnico: Vincenzo Montella
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