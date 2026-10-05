Ufficiale Italia-Turchia, formazioni ufficiali: Di Lorenzo e Vergara titolari! Le scelte di Mancini

Italia-Turchia, Mancini cambia nove uomini: Di Lorenzo titolare in difesa e debutto dal primo minuto in Nazionale per Vergara

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Turchia, match valido per il quarto turno della fase a gironi di Nations League, previsto alle ore 20:45 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Negli azzurri, il ct Roberto Mancini stravolge il suo undici apportando nove cambi rispetto all'ultima gara: confermato Donnarumma tra i pali così come Bastoni in difesa, spazio poi alle novità Giovanni Di Lorenzo, Mancini e Ruggeri. A centrocampo ritorna Barella, nuova chance per Romano da playmaker e Doumbia a completare il reparto. In attacco, debutto da titolare con la nazionale per Antonio Vergara: il fantasista del Napoli agirà sulla destra nel tridente con Scamacca e Maldini.

Le formazioni ufficiali di Italia-Turchia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

Commissario tecnico: Roberto Mancini

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Kabak, Bardacki, Kadioglu; Akgun, Yuksek, Ozcan, Elmali; Kahveci, Simsir.

Commissario tecnico: Vincenzo Montella