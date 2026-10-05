Ufficiale Marianucci recuperato, altri tre azzurri quasi! Il report da Castel Volturno

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista del Frosinone. Buone notizie per Marianucci e anche per altri tre azzurri.

Il Napoli è tornato al lavoro nel pomeriggio al Training Center di Castel Volturno, iniziando la preparazione verso la sfida di sabato alle 20.45 al Maradona contro il Frosinone. Arrivano segnali positivi soprattutto da Luca Marianucci, che ha svolto l'intera seduta con i compagni. Passi avanti anche per Alex Meret, Leonardo Spinazzola e Giovane, impegnati per metà allenamento con la squadra prima di proseguire con un programma personalizzato. Lavoro differenziato, invece, per Alisson Santos, Anguissa e McTominay.

Il report completo dell'allenamento

Il club ha fatto il punto sulle condizioni della squadra attraverso il report ufficiale: "Gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. A seguire partitina e lavoro aerobico. Marianucci si è allenato in gruppo. Giovane, Meret e Spinazzola hanno svolto metà della sessione con la squadra e lavoro personalizzato in campo. Per Alisson, Anguissa e McTominay personalizzato in palestra e in campo."