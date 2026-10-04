Gutierrez è già un rimpianto? Mele: "Si era visto quanto fosse forte. Un azzardo cederlo"

Silver Mele torna sul mercato del Napoli e sul caso Gutierrez: la sua cessione continua ad alimentare rimpianti, mentre pesano le scelte estive del club

Il mercato estivo del Napoli continua a far discutere. Tra i casi che stanno facendo più rumore c’è quello di Miguel Gutierrez, protagonista assoluto in Bundesliga dopo l’addio agli azzurri. Una scelta che rischia di alimentare rimpianti e che riapre il dibattito sulle strategie adottate dal club nell’ultima sessione di mercato. Ne ha parlato il giornalista Silver Mele sul suo profilo Facebook:

"Strategie. Sono quelle che contano e che fanno grandi club e progetti. Il Napoli lo ha dimostrato stravolgendo negli anni di De Laurentiis le gerarchie pallonare italiche. Quest'estate tuttavia si è continuato a pagare dazio, dopo le indecisioni e i flop dell'anno precedente. Gutierrez è stato il prescelto per far cassa. No, forse meglio scrivere che è stato l'unico ad avere richieste. Ed è partito, portando soldi ma anche rimpianti. Perché si era visto bene quanto fosse forte, e ancora inespresso in azzurro. Oggi domina sull'out mancino in Bundesliga e mette anche like ad un tifoso che ironizza sui social a proposito della sua ennesima prestazione monstre. Gli altri sono rimasti. Tutti. E il mercato è rimasto bloccato. Quasi una punizione imposta dal presidente ai suoi uomini per aver ciccato, a fior di quattrini, la campagna acquisti dei Lucca, Lang, Beukema e compagnia varia. Bell'azzardo, nel campionato in cui la corsa Champions si è tanto livellata".