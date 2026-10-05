Podcast Corbo lapidario: "Se non fa mercato a gennaio, il Napoli non si rialza"

Nel corso del suo lungo intervento ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania, il giornalista Antonio Corbo si è espresso così sul momento del Napoli: "Se non si fa il mercato, il Napoli non si rialza, c'è poco da fare. Il Napoli è una squadra in questo momento incompleta e imperfetta. Perché? Perché c'è un esercito di difensori e manca, per esempio, al posto di Di Lorenzo un terzino scattante sul breve. Manca uno che possa fare il paio con Hojlund, nell'ipotesi che sia Lucca. E mancano due centrocampisti solidi, perché non sappiamo che cosa pensano di fare con Anguissa: servirebbero due cavalloni alla Anguissa da mettere a centrocampo".

Su Kevin De Bruyne e il rendimento con il Belgio:

"Io mi sono confermato e l'ho messo nel titolo, De Bruyne, oggi, e credo di aver scritto una cosa un po' controcorrente. Io credo che De Laurentiis debba convocare, in maniera riservata ovviamente, magari se vuole non ne parla, però deve aprire un faccia a faccia con De Bruyne. Deve spiegare che cosa gli manca a Napoli, che cosa ha in più quando gioca con la sua nazionale. Come mai con la sua nazionale, dove gioca gratis, fa delle belle cose? Come mai a Napoli ha un rendimento certamente inferiore all'ingaggio plurimilionario?".