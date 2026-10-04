Tuttonapoli Gutierrez, rimpianto Napoli: nessun difensore ha fatto più assist in Europa

Gutierrez brilla dopo l’addio al Napoli: 3 assist con il Leverkusen e primato tra i difensori dei top campionati europei.

L’avventura al Bayer Leverkusen di Miguel Gutierrez è iniziata nel migliore dei modi. L’ex terzino del Napoli ha già messo insieme 3 assist in Bundesliga in questo avvio di stagione 2026/27, numeri che lo collocano immediatamente alle spalle dei migliori assistman dei cinque principali campionati europei. La vetta assoluta è infatti distante appena una lunghezza, con un gruppo di giocatori fermo a quota quattro. Ancora più significativo è il confronto limitato al suo ruolo: Gutierrez è primo a pari merito tra i difensori dei top cinque campionati europei, visto che nessun giocatore del reparto arretrato è riuscito finora a superare i suoi tre passaggi decisivi. Un rendimento che conferma soprattutto la grande capacità dello spagnolo di incidere nella metà campo avversaria dopo l’addio al Napoli.

Gutierrez protagonista al Bayer Leverkusen, 3 assist e primo posto tra i difensori d’Europa

I numeri raccontano quanto Gutierrez sia diventato rapidamente importante nel sistema del Bayer Leverkusen. Con 3 assist, lo spagnolo occupa anche il terzo posto assoluto nella classifica degli assist della Bundesliga e condivide il primato europeo tra i difensori con pochissimi altri giocatori, tra cui Matthias Ginter del Friburgo. Per il Napoli sono statistiche che inevitabilmente attirano l’attenzione: dopo la cessione estiva, Gutierrez sta mostrando in Germania quelle qualità offensive che lo avevano reso uno dei terzini più interessanti della sua generazione. Spinta, qualità tecnica e capacità di creare occasioni per i compagni stanno caratterizzando il suo brillante avvio con il Leverkusen. E con appena un assist di distanza dai migliori specialisti offensivi d’Europa, la partenza dell’ex azzurro assume ancora maggiore valore.

I top in Europa con 4 assist

Marco Grüll - Werder Brema

Anthony Gordon - Barcellona

Paulo Dybala - Roma

Javi Hernández - Espanyol

Cristian Cásseres Jr. - Tolosa

Lamine Yamal - Barcellona