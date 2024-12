Ufficiale Genoa-Napoli, le formazioni: nessuna sorpresa per Conte, Vieira con Vitinha

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 16:53 In primo piano

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Napoli, anticipo della 17ª giornata di Serie A. Nessuna sorpresa da parte di Antonio Conte, che come annunciato in conferenza stampa sostituisce l’infortunato Buongiorno con Juan Jesus. Il brasiliano fa coppia con Rrahmani davanti a Meret. Completano la difesa Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. In mediana il solito terzetto composto da Lobotka al centro, Anguissa e McTominay ai lati. Nel tridente confermato a sinistra David Neres, gli altri due attaccanti sono Lukaku e Politano.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.