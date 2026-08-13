Ultim'ora Badiashile-Napoli, Rai: nuova call col Chelsea, ma è ancora braccio di ferro

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Badiashile vorrebbe raggiungere il Napoli già la prossima settimana, ma le ultime call con il Chelsea non hanno portato alla fumata bianca.

Benoit Badiashile dovrà aspettare ancora prima di poter raggiungere il Napoli. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato a RaiNews 24, neanche nella giornata di oggi arriverà la fumata bianca: le ultime call tra gli azzurri e il Chelsea non sono bastate per sbloccare la trattativa. Il difensore francese spinge per il trasferimento e vorrebbe allenarsi già la prossima settimana a Castel Volturno, ma serviranno nuovi contatti tra i due club.

Badiashile-Napoli, prestito con diritto: no all'obbligo

La certezza riguarda la formula dell'operazione: il Napoli vuole prendere Badiashile in prestito con diritto di riscatto. Il club azzurro non intende accettare l'inserimento di un obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Restano invece da definire il costo del prestito e la struttura dei bonus. Il braccio di ferro con il Chelsea proseguirà nei prossimi giorni, ma entrambe le società conservano la volontà di arrivare a un accordo.