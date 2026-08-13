Napoli-Badiashile, è fatta! Romano: "Accordo col Chelsea!", salgono le cifre
Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, ha annunciato attraverso il proprio account X l’accordo raggiunto tra Napoli e Chelsea per Benoit Badiashile. Il club azzurro avrebbe dunque definito l’operazione per portare alla corte di Massimiliano Allegri il difensore centrale francese, individuato da tempo come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato.
Badiashile al Napoli, prestito da 3 milioni e opzione fissata a 27
Secondo quanto riferito da Romano a Napoli e Chelsea sarebbe stato completato un accordo verbale sulla base di 3 milioni di euro per il prestito, ai quali si aggiungerebbe 1 milione di bonus. Nell’intesa sarebbe inoltre presente un’opzione di acquisto fissata a 27 milioni di euro, mentre sarebbe stata trovata anche la soluzione per la copertura dell’ingaggio. Badiashile si prepara così a diventare un nuovo difensore a disposizione di Massimiliano Allegri.
🚨🔵⚪️ Napoli agree deal to sign Benoit Badiashile from Chelsea, here we go! 🇫🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
Club to club verbal agreement done: €3m loan fee, €1m add-ons and €27m buy option clause, salary also covered.
New centre back is coming for Massimiliano Allegri. pic.twitter.com/R397afFr74
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