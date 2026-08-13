Napoli-Badiashile, manca l'ultimo ok di ADL: tutte le cifre ed i dettagli dell'affare

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Calciomercato Napoli, le ultimissime sul colpo Badiashile

Il Napoli ha sciolto le riserve per garantire a Max Allegri l'atteso rinforzo in difesa. L'accordo con il Chelsea per il trasferimento in azzurro di Benoit Badiashile è ormai in dirittura d'arrivo, dopo giorni di trattativa che hanno avvicinato le parti a un'intesa formale. Le due società hanno raggiunto un accordo basato su un prestito iniziale con opzione di riscatto.

I dettagli economici dell'operazione

Secondo Sky Sport, il club partenopeo verserà nelle casse del Chelsea poco più di 3 milioni di euro per il prestito oneroso, cifra che potrebbe lievitare fino a 3,4 milioni. A questo si aggiunge il diritto di riscatto fissato intorno ai 23 milioni di sterline, che permetterebbe al Napoli di acquisire il cartellino del difensore francese a titolo definitivo. Nel caso in cui l'opzione venisse esercitata la prossima estate, il Chelsea incasserebbe complessivamente poco più di 26 milioni di sterline, avvicinandosi così alla valutazione di partenza di 30 milioni fissata dai Blues per il giocatore.

Napoli-Badiashile, cosa manca per la fumata bianca

L'intesa tra i due club può dirsi ormai raggiunta, ma prima dell'ufficialità resta da compiere un ultimo passaggio burocratico. Il presidente Aurelio De Laurentiis deve ancora dare il via libera formale al bonus aggiuntivo, pari a circa 1 milione di sterline, richiesto dal Chelsea: un extra su cui al momento esiste soltanto un'intesa verbale tra le parti. Una volta arrivato l'ok definitivo del presidente, l'operazione potrà considerarsi conclusa a tutti gli effetti e si passerà allo scambio di contratti e la definizione burocratica.