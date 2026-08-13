Gabriel Jesus-Napoli, Romano: nuovi contatti con l'Arsenal! Cosa serve per chiudere
Il Napoli non molla Gabriel Jesus. Dopo la cessione di Romelu Lukaku, gli azzurri vorrebbero regalare a Massimiliano Allegri un altro attaccante importante, ma prima sarà necessario liberare ulteriore spazio in rosa e fare cassa. Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, recentemente ci sono stati nuovi contatti tra Napoli e Arsenal e il club azzurro conosce ormai tutte le condizioni necessarie per acquistare il brasiliano a titolo definitivo.
Gabriel Jesus-Napoli, le ultime
Il Napoli saprebbe dunque "quando e come" poter chiudere l'operazione con l'Arsenal. Resta però da raggiungere l'intesa definitiva con Gabriel Jesus su contratto e ingaggio: i dialoghi con l'entourage non sono ancora così avanzati e l'attaccante dispone anche di altre proposte, pur considerando Napoli una destinazione interessante. Secondo Romano, gli azzurri potrebbero chiudere l'operazione in qualsiasi momento, una volta completate alcune cessioni necessarie per fare spazio nel reparto offensivo.
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