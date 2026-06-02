Ultim'ora Gila-Napoli, Romano: "Idea concreta e lui ha subito aperto! Retroscena su Allegri"

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Mario Gila della Lazio è un nome caldo per il calciomercato del Napoli. Piace ad Allegri ed è in scadenza nel 2027. De Laurentiis ci prova

Il contratto di Mario Gila con la Lazio è in scadenza tra circa un anno e la situazione del difensore spagnolo è già al centro di diverse valutazioni di mercato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il club biancoceleste vorrebbe trattenerlo anche a costo di arrivare alla naturale scadenza, con la possibilità di perderlo a parametro zero a partire da gennaio 2027. Nel frattempo il Napoli osserva con attenzione il profilo del giocatore, seguito già da tempo, prima ancora del cambio in panchina tra Conte e Allegri. Per il calciatore l’ipotesi di trasferirsi in azzurro e disputare la Champions League rappresenta una forte tentazione, mentre anche Allegri ne apprezza le qualità e la conoscenza del campionato italiano.

Gila tra Lazio e Napoli: le ultime

Anche il Milan segue il difensore, ma al momento il club rossonero è concentrato su altre priorità - come la questione allenatore e dirigenziale - e non sembra intenzionato a muoversi con decisione nell’immediato. Il Napoli, invece, sta portando avanti valutazioni concrete e considera Gila un profilo adatto per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Gila, cosa vorrebbe fare la Lazio

Dalla Lazio, però, la posizione resta ferma: la società ha alzato un muro e non ha intenzione di privarsi facilmente del giocatore, considerato una pedina importante del progetto tecnico, almeno nel breve periodo. La situazione resta dunque in evoluzione nei prossimi mesi di mercato, con possibili sviluppi legati alle strategie dei club interessati e del stesso giocatore.